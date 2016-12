Le dialogue National qui fâche !!!

Depuis dimanche 19 décembre 2016, le dialogue national pour l’alternance est organisé par Jean Ping et ses partisans. Dont l’un des objectifs serait la revendication et la réaffirmation de la victoire de ce dernier à l’ élection présidentielle d’août dernier. Un « dialogue national » qui n’a pas laissé insensible le Gouvernement qui a réagi aux propos tenus par Jean Ping.

Le Dialogue National pour l’alternance démocratique, qualifié de ‘’trouble à l’ordre public’’par le Gouvernement d’ Emmanuel Issoze Ngondet. En effet, c’est par le biais du Ministre de l’Intérieur, Lambert Noel Matha que le Gouvernement gabonais a condamné les propos tenus par monsieur Jean Ping qui viseraient à mettre en péril la paix civile et la cohésion nationale.

Quels sont donc ces propos qui ont poussé le Gouvernement de la république gabonaise à réagir sur les antennes de Gabon Télévision, nuitamment ? Si l’on doit s’en tenir aux propos de monsieur Jean Ping, ce dernier affirme dans son discours d’ouverture du Dialogue National « Ici et devant vous, je confirme que nous sommes parvenus au terme de notre démarche de légalité républicaine. Désormais, tout peut être envisagé. Plus que jamais, aucune option ne doit être écartée. Toutes les hypothèses sont sur la table. Grâce à vous et avec votre soutien, nous devons prendre notre destin en main, oui nous devons prendre notre destin en main. La résistance est en marche, ne lâchons rien et allons jusqu’au bout. »

« Désormais tout peut être envisagé », dixit Jean Ping



Pour lui et ses partisans, il serait question lors de ces ateliers, de proposer la démarche la mieux adaptée afin de permettre aux Gabonais de renouer avec leurs lois, leurs institutions, leurs administrations et leurs forces de défense et de sécurité. Vues les crises que traverse le pays, sociale, la santé, l’éducation, l’emploi et le logement, les représentants des différents syndicats auront pour charge, d’analyser la situation et de formuler des propositions crédibles, pour sortir le pays de la crise.

Enfin, ce forum de libre expression aurait été conçu pour permettre à chaque citoyen de s’exprimer sur le sujet de son choix et apporter sa contribution à la construction de la Nouvelle République. Tels sont les différents actes envisageables par Ping et ses partisans.