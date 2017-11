Langue : Le SAEC et le pari de l’anglais au Gabon ?

Le South Africa English center (SAEC), ce nouveau laboratoire de langue est peu ou prou connu. Pourtant, il constitue un excellent palliatif à la ruée vers les pays anglophones tels l’Afrique du Sud, le Ghana ou encore le Canada pour le seul apprentissage de la langue anglaise. Présenté à la presse en fin de semaine écoulée, le centre qui permettra de travailler la prononciation, l’écoute, le parler, l’écrit, la lecture, le vocabulaire, la grammaire en anglais général.

Les enseignements du Centre basés sur des méthodes innovantes reposent essentiellement sur l’apprentissage via la technologie. Une particularité qui selon le manager de la SAEC, Yoan Daguino, offres des avantages inédits et une facilité d’apprentissage. Bon à savoir : l’apprentissage obéit à un canevas méthodique. Selon le Manager, « il faut d’abord maîtriser l’aspect basic de la langue pour prétendre à la formation professionnelle ». Un impératif d’autant que l’apprentissage du second niveau de langue requiert des prérequis en matière de « general English ».

La formation est sanctionnée par des diplômes de type Cambridge au bout de quelques mois. La formation est avant destinée aux particuliers, employés et entreprises. « Il ne s’agit pas des éléments factices, mais des examens normés au niveau international et l’objectif pour nous est de permettre ici au Gabon, à des employés, particuliers, sociétés de faire en sorte que leurs employés puissent se mettre aux normes internationales en ce qui concerne les langues », souligne le manager.

Pour parvenir à ses objectifs de formation, le SAEC mise sur son réseau des partenaires pédagogies notamment, Getting to Know English Center (GTKEC) d’Afrique du Sud et Education First International Learning Center (EF) ayant respectivement 20 ans et 50 ans d’expérience dans le domaine.