Considérées comme deux femmes de premier plan sur la question de la vacance du pouvoir en raison des problèmes de santé d’Ali Bongo, contraint de demeurer depuis plus de trois mois à l’étranger pour raisons de santé, la présidente du Sénat, Lucie Milebou et celle de la Cour constitutionnelle, Marie Madaleine Mboranstuo, sont une fois de plus interpellées par la presse locale. Et c’est leur responsabilité qui est pointée du doigt quant aux conséquences qui pourraient découler de la non application de l’article 13 de la loi fondamentale.