La presse lue par l’Agitateur : Les échos d’un coup d’Etat raté

Dès l’aube du 7 janvier dernier, un groupe de militaires de la Compagnie d’Honneur des Forces de Défense et de Sécurité, avec à sa tête le lieutenant Kelly Ondo Obiang, a pris d’assaut radio Gabon où il a appelé au soulèvement de la population. Mais le plan de déstabilisation des putschistes est très vite déjoué par l’intervention des forces loyalistes. Bilan : deux morts et quatre arrêtés. Dans la presse locale, des doutes et commentaires vont bon train.