La presse lue par l’Agitateur : Les échos d’un coup d’Etat raté

Dès l’aube du 7 janvier dernier, un groupe de militaires de la compagnie d’honneur des forces de défense et de sécurité, avec à sa tête le lieutenant Kelly Ondo Obiang, a pris d’assaut Radio Gabon où il a appelé au soulèvement de la population. Mais le plan de déstabilisation des putschistes est très vite déjoué par l’intervention des forces loyalistes. Bilan, deux morts et quatre écroués. Dans la presse locale, des doutes et commentaires vont bon train.