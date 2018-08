La presse lue par l’Agitateur : Haro syndical sur le plan d’austérité !

Si l’opposition politique, les associations et autres forces de la société civile semblent se complaire dans la résignation face aux mesures gouvernementales visant la réduction du train de vie de l’Etat, Dynamique unitaire, la centrale syndicale la plus importante et les autres syndicats affiliés, eux, ne semblent pas prêts à jeter les armes. Ils l’ont démontré jeudi 02 août dernier au cours d’une grande mobilisation des agents publics. Dans la presse locale, les commentaires s’affolent.