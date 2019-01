« Rien ne va plus dans la famille Assélé Dabany où tout est maintenant en vrille. Motif : entre le patriarche et chef de famille qu’est le non moins volubile général des corps d’armées à la retraite, Jean Boniface Assélé dit tonton Associé et sa progéniture révoltée, le linge sale de la famille est désormais étalé sur la place publique ». Le commentaire est à lire dans les colonnes de Gabon D’abord pour qui, cette querelle n’est rien d’autre qu’ « un psychodrame familial qui rappelle à n’en point douter, les histoires des télénovelas adulées par la gent féminine. C’est que la famille Assélé », poursuit le journal, « est presque sens dessus-dessous. Une famille qui a des atomes crochus avec la présidence de la république, d’autant que c’est la famille maternelle du chef de l’Etat gabonais, Ali Bongo ». « C’est Assélé contre Assélé », commente l’hebdomadaire.

"Quand tonton Associé ouvre la boite de pandore"

« On se serait attendu à tout, sauf à cette irruption sur la place publique de Tonton Associé, suite au retour éclair au pays d’Ali Bongo, fulminant de ne pas approcher, lui, le chef de la famille Dabany, non sans avoir égratigné quelques proches de l’entourage immédiat du chef de l’Etat », écrit Le Moustique en colère, qui enfonce encore le clou. « S’il ne s’agissait pas d’un parent proche de la famille présidentielle, cette irruption de l’oncle sur la place publique se serait mal terminée. Et elle l’est déjà si l’on se réfère à quelques faits et gestes de la fratrie. Que par exemple, Nicole Assélé, la fille de l’intéressé a décidé de réduire au silence les moyens de communication de son père. Notamment Génération Nouvelle, sa télévision ».

Un peu plus critique, Le Moustique en colère affirme que « jamais les querelles byzantines, coutumières dans cet univers de Dallas ne sont jamais allées aussi loin au point que les enfants s’en mêlent de façon aussi brutale. C’est que l’enjeu est de taille et les conséquences incalculables ». Car « si Assélé trouve son neveu de président extrêmement affaibli, selon son diagnostic, cela voudrait dire qu’il a pris la mesure de la situation qui l’oblige à sortir de la réserve qu’il s’était imposée jusqu’ici ».

"Le spectacle affligeant des Dabany-Ondimba"

Le titre très acerbe fait la Une du journal Echos du Nord, qui se demande « alors quelle mouche aurait subitement piqué le général de police à la retraite. Ce d’autant plus que le jeu dure depuis le 24 octobre dernier ». Pour le journal proche de l’opposition, il s’agit bel et bien d’un spectacle en trompe-l’œil puisque Jean Boniface Assélé, qui n’a jamais dit un seul mot lors des violences et des morts du 31 août 2016 au QG de Jean Ping, ne parle aujourd’hui que parce qu’il s’agit d’une affaire de famille qu’il a décidé de mettre sur la place publique. Il ne s’agit au fond que d’un simulacre de colère du général selon Echos du Nord.