’Sur la liste des 54 partis politiques mentionnés sur la liste du gouvernement, ayant répondu favorablement à l’invitation de Franck-Emmanuel Issozet Ngondet, y figure, sans consentement préalable de son président, l’URDP (l’Union républicaine pour la démocratie et le progrès) du Dr Jean-Marcel Malolas. Un fait qui vient conforter le doute non seulement sur le nombre exact des partis qui participeront à ce dialogue, mais le deal entre le pouvoir en place et (…) certains partis.’’, fait remarquer le journal L’Aube. ‘’Ce dialogue est en réalité un autre coup d’Etat prémédité contre la République…Il faut une dose de déni de nationalisme, un très faible amour pour le Gabon pour participer à un tel complot contre la démocratie et contre le pays.’’, fulmine le journal L’Aube.

‘’René Ndemezo’Obiang et tous les autres profito-situationnistes pragmatiques et réalistes se sont empressés de dire oui à BOA, sans avoir eu une idée du contenu du dialogue non crédible que l’intéressé s’apprête à lancer à la hâte ces prochains jours’’ tempête pour sa part le journal Echos du Nord.

‘’ Le cuspodien Emmanuel Issoze Ngondet et le roi des téké Ali Akbar Onanga y’Obégué contrôlent totalement ce processus. Ils sauront indiquer aux figurants estampillés opposition les lignes jaunes à ne pas franchir’’, renchérit le journal. ‘’Le dialogue de BOA se présente comme une tartuferie désormais pour ses partisans et soutiens. Il ne permettra jamais à la crise née du putsch politico-militaire sanglant perpétré par BOA d’être oublié. Au contraire il va renforcer paradoxalement la résistance autour du président élu Jean Ping.’’, analyse l’hebdomadaire Echos du Nord.

‘’Déblayer et baliser le terrain du prochain dialogue politique national et harmoniser leurs points de vue sur les thématiques à débattre au cours de ces assises, c’est ce à quoi se sont attelées Démocratie nouvelle, le parti de René Ndemezo’Obiang et d’autres formations politiques qui s’en sont déjà dites favorables.’’ Rapporte le journal Nku’u Le Messager. ‘’Il était tout aussi question, poursuit le journal, d’accorder leurs violons sur le format que DN et ses alliés souhaitent donner au dialogue, et l’insistance a été faite sur la participation et l’implication de la société civile, ce au-delà des partis politiques légalement constitués.’’

‘’C’est un classico de notre politique locale’’. Note avec humour le satirique La Griffe. ‘’Derrière chaque négociation entre la majorité et l’opposition, il y a toujours une autre négociation. Toujours et toujours : le thème principal n’est en réalité qu’un prétexte pour débattre du vrai thème pour lequel les vrais acteurs des pourparlers ce sont réunis pour débattre. Il faut vraiment ne pas avoir été dans le grand système pour ne pas le savoir et surtout pour ne pas le comprendre, tellement l’histoire nous a montré que dans ce pays, les négociateurs vont pour négocier en réalité ce qui les arrange et non ce qui arrange leurs mandataires.’’ Commente le journal La Griffe.

Guy Christian Mavioga, Porte-parole de la majorité présidentielle estime, rapporte le journal La Loupe, ‘’Pour éviter ce tableau sombre des revendications sur des élections frauduleuses, des résultats douteux, des résultats contestés, le président de la République, Ali Bongo Ondimba, nous invite à nous asseoir autour d’une même table pour construire ensemble la nouvelle République(…), le dialogue est la voie, la seule aubaine pour pallier ces manquements. Autrement dit, l’unique salut du Gabon ne peut passer que par le dialogue national(…), le Changement aujourd’hui ne peut passer que par un dialogue franc, sans ambages, sans tabou et sans détour avec des résolutions applicables par tous’’, martèle le Secrétaire Exécutif du Bloc démocratique chrétien(BDC)