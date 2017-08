Le journal Ezombolo s’est fait l’écho, dans une politique fiction surréaliste, d’un tête à tête supposé qu’aurait eu en France le président Ali Bongo Ondimba et l’opposant Jean Ping en présence du président français Emmanuel Macron ‘’ Réplique du maître de céans : ‘’ mais monsieur le président , vous savez tout ce qui est dit sur cette institution, notamment par rapport à son parti pris, mais ce n’est pas le plus important…bien, écoutez, j’ai demandé à vous voir devant monsieur Jean Ping ici présent, pour vous dire en face que, pour la France, vous n’avez pas gagné l’élection présidentielle organisée dernièrement par votre pays. Que la France dit que ça ne peut plus continuer comme ça de ses anciennes colonies qui refusent de se convertir à la démocratie libérale. La France pense que ça suffit comme ça de la confiscation de la souveraineté des peuples. Par ma voix, la France vous demande de respecter le verdict des urnes, de partir et de laisser celui qui a remporté le scrutin exercer le mandat que le peuple gabonais lui a confié. J’ai donc invité monsieur Jean Ping ici présent pour obtenir de lui un engagement ferme de vous laisser partir dans la dignité de ne rien tenté contre vous ou votre famille. La France ne veut pas de problème au Gabon’’ rapporte le journal Ezombolo. ‘’ Jean Ping bientôt au palais du bord de mer !’’ Rumine le journal La Nouvelle République.

‘’Ce n’est pas une fiction, poursuit le journal, C’est la vérité. La famille Bongo, c’est fini. Ping revient au pays pour prendre le pouvoir. Le plan a été savamment planifié durant sa tournée mondiale. « Tic, tac, tic, tac… », le compte à rebours est lancé pour les Bongo-PDG. Jean Ping aurait ainsi scellé le sort des Bongo-PDG. Son retour au bercail lui permet donc de s’installer au palais. Prendra donc fin le très long et épuisant règne des Bongo. Alléluia ! Ironise Le bimensuel La Nouvelle République.

‘’Nous nous préparons à prendre les leviers d’un pays abîmé par l’incompétence et le manque de patriotisme’’ exit le président de la coalition pour La Nouvelle République, Fréderic Massavala Maboumba lors d’un point presse organisé le 28 juillet dernier.’’ Des propos rapportés par le journal L’Aube.

‘’Jean Ping est rentré, et maintenant ?’’ S’interroge le journal L’Espoir. ‘’ Après des pérégrinations en Europe, pour chasser sûrement le spleen et se désenuyer, le président du QG des Charbonnages, Jean Ping est rentré au bercail le mardi 25 juillet dernier. Ping est revenu rien n’a changé !’’ Constate le journal.