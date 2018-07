Après le désordre observé dans la distribution et le paiement des salaires des agents mis sous bons de caisse dans la province de l’Estuaire, et l’application des décotes disproportionnées, Dynamique unitaire, la principale centrale syndicale et autres syndicats affiliés, envisagent désormais de faire barrage aux mesures gouvernementales destinées à stabiliser la masse salariale. De quoi donner du grain à moudre à la presse locale qui se fait abondamment l’écho d’une situation sociale précaire, prête à exploser à tout moment.