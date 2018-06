« Nous en ferons bon usage et ferons tout pour que cet appareil puisse mettre du temps au service des populations ! » a déclaré Eric Baye, Directeur Général du Centre Hospitalier Universitaire de Libreville (CHUL) qui s’est réjoui du don de la Fondation Sylvia Bongo Ondimba.

A travers ce don d’un échographe, la Fondation dirigée par la Première dame du Gabon vise à favoriser chez la mère l’attachement envers l’enfant à naître mais aussi sur le plan strictement médical, il permet le dépistage de certaines anomalies, réduisant ainsi les complications liées à l’accouchement.

Un geste salué par les patientes de la maternité. « Nous remercions la Fondation Sylvia Bongo pour l’échographe, c’est un geste salutaire. » nous a confié Clémence Andem’ne, hospitalisée au sein de la maternité du CHUL.

L’échographie favorise le suivi physiologique et l’évolution du fœtus. « L’échographie dévoile le bébé humain » résume Clarisse Bele, sage-femme.

L’échographie obstétricale permet également de mettre en évidence certaines malformations qui peuvent être prises en charge à la naissance, d’anticiper une opération en sécurisant les conditions de l’accouchement et la venue du bébé. « De cette manière, les équipes pédiatriques et néonatales compétentes sont mobilisées ce jour là afin d’intervenir précocement et de sauver un certain nombre de bébé dont l’adaptation spontanée à la vie extra-utérine était compromise » précise Clarisse Bele.

Simone MESSA, vice-présidente de la Fondation Sylvia Bongo Ondimba, s’est par la suite rendue au sein du centre ‘’Fraternité Saint Jean’’, une mission catholique gabonaise accueillant des personnes âgées où elle a également procédé à une remise de don en équipements.