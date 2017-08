La diaspora togolaise empêchée de manifester à Libreville

Loin de s’imaginer ce qui allait se passer, les opposants de la diaspora togolaise réunis pour une manifestation pacifique contre le pouvoir du Président Faure Gnassingbe ont été violemment dispersés par la police nationale. Une attitude qui a surpris ces partisans de l’opposition. « A croire qu’il est impossible dans nos pays africains, de manifester pacifiquement. Nous avons pourtant adressé une correspondance au Ministre de l’Intérieur gabonais ainsi qu’à notre ambassadeur pour signifier à tous les deux l’ordre du jour. Au lieu de nous encadrer, la police nous a aspergé de bombes lacrymogènes pour nous empêcher d’exprimer notre rejet de celui qui dirige actuellement notre pays le Togo » a confié un manifestant qui a requis l’anonymat.

Des manifestants qui souhaitaient non seulement proclamer leur désir de revenir à la Constitution de 1992 acquise au sortir de la conférence nationale et abrogée en 2002 par Gnassingbe, père de l’actuel président togolais mais également appeler au départ du pouvoir de ce dernier. « Nous en avons assez de vivre sous le joug d’une même famille de père en fils. Le Togo n’est pas un royaume. Toute liberté est impossible, toute alternance est impossible car tout ayant été verrouillé et contrôlé par Gnassingbe et son clan » a confié un autre manifestant lui aussi sous couvert de l’anonymat.

L’intervention policière a résulté sur l’arrestation de certains manifestants.