Le bras de fer entre la Convention Nationale des Syndicats du Secteur Éducation (CONASYSED) et le Ministère de l’Éducation Nationale se poursuit. Jeudi 23 Février 2017 au terrain de basket-ball du quartier Awendje, les enseignants du pré-primaire, du primaire et du secondaire ont confirmé leur volonté de poursuivre leur mouvement de grève au-delà des sanctions ‘’illégales’’ du Gouvernement et appelé par la même occasion à la démission du Ministre de l’Éducation nationale.