On était loin de penser que le grand banditisme qui sévit dans les milieux de la pègre pouvait toucher le monde des médias. Ce n’était donc qu’une légende de plus. A la lumière des faits posés par quelques fripouilles de la pire espèce qui écument le milieu, on en vient à reconsidérer nos certitudes. Dans son édition 134 datée du mardi 25 juin dernier, le bimensuel La Nouvelle République nous gratifiait d’un titre évocateur : ‘’Des mercenaires font le sale boulot’’. Au menu, une affaire qui pue le roussi ; une affaire dans laquelle s’est englué un certain Athanase Ndoye Loury, syndic judiciaire d’EGCA. L’affaire porte sur 2 000 000 000 FCFA (deux milliards) placés dans un compte séquestre domicilié à la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC) destinés à payer les arriérés de salaires des employés des deux entités EGCA/SATRAM.