La Chronique de l’Agitateur : La CAN de l’amateurisme ?

Dites moi, vous qui les voyez et les connaissez peut être, les lumières du Comité d’Organisation de la CAN (COCAN), sont-ils oui ou merde outillés pour organiser cette compétition sportive de haut niveau ? Au vu des manquements, j’en doute. Des amateurs je vous dis ! Ces messieurs ont oublié que l’aéroport d’Oyem n’est pas balisé. Les arbitres qui officient à Oyem, ne peuvent donc pas, après chaque match, rallier Libreville où ils ont chaque jour des réunions techniques de mise au point. Pour corriger la bourde, on est obligé de solliciter l’équato-guinéen pour que les arbitres prennent leur jet depuis l’aéroport de Mongomo pour Libreville.