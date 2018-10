La Chronique de l’Agitateur : Incroyable terreur à Libreville !

La violence, telle une traînée de poudre, gagne ces deniers mois la capitale gabonaise avec une étonnante rapidité et un savoir-faire digne de professionnels. Hormis les quartiers huppés et autres endroits hyper sécurisés, Libreville, chaque jour, devient le théâtre d’une violence qui met à mal le confort des populations qui, livrées à elles- mêmes, sont comme en proie à une psychose généralisée. Plus aucun endroit où l’on peut se sentir en sécurité et respirer la sérénité.