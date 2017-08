La Chronique de l’Agitateur : Enfin, Jean Ping peut-il s’installer au Palais ?

L’info paraissait très sérieuse tant elle a inondé les réseaux sociaux et les conversations de comptoirs et, recyclée par certains médias qui ne s’encombraient même pas de vérifier les faits rapportés, celle-ci était même en passe de passer de l’intox à une information vraie. Il n’était plus rare d’entendre dire de la bouche des gens ultra passionnés, dans tous les coins et recoins de la cité et même dans les transports en commun, que l’opposant Jean Ping avait réussi à obtenir le départ du président actuel cela au terme d’un tête-à-tête devant les maîtres blancs qui, dit-on, auraient convaincu Ali Bongo de céder le fauteuil présidentiel à l’opposant.

C’est ce qu’on appelle de l’intox pure de la part de professionnels aguerris dans ce genre de manœuvres visant à manipuler l’opinion. C’est la preuve qu’on se fout royalement du peuple dont on abuse au quotidien de la crédulité en le gavant de toute sorte de grossiers mensonges auxquels se joint le ridicule qui n’a d’égal que leur sens profond de l’imagination au service de leurs funestes desseins. Comme si cela n’avait pas encore atteint l’Everest de la sottise, voilà qu’on prête au président Ali Bongo des intentions malveillantes selon lesquelles, se sentant poussé à la démission, il envisagerait de gazer les Gabonais avant de faire ses valises. La rumeur sème la psychose et ébranle certains ménages au point que nombreux qui y ont cru prennent déjà des mesures d’urgence afin de parer à toute éventualité.

Il fallait s’y attendre surtout que l’opposant Jean Ping a tellement remué terre et ciel pour être entendu par Dieu et les Hommes que, pour sortir tête haute de ses différentes escapades à travers l’Occident où il n’a cessé de revendiquer sa victoire à la présidentielle du 26 août dernier, les membres de son fan club sont obligés d’échafauder des scénarii aussi fous que surréalistes. Sans doute, pensent-ils qu’à force de l’imaginer président du Gabon, de le réciter tel un mantra, il le deviendra.

Pour mieux saisir le phénomène psychologique qui les hante, c’est le sociologue français Jean Baudrillard qui le décrit habilement avec un talent hors pair, il écrit à peut près ceci : « les indigènes mélanésiens étaient convaincus que pour faire atterrir les objets volant quotidiennement dans leur ciel, il fallait aménager un espace où ces objets allaient se poser, c’est ainsi qu’ils se mirent à construire un simulacre d’aéroport qu’ils prirent bien soin d’éclairer la nuit avec l’espoir que les avions se poseraient ». La psychologie de nos illusionnistes est comparable à celle de ces indigènes qui pensent qu’à force d’entretenir l’illusion, celle-ci deviendra telle une réalité palpable.

Lorsqu’on observe le fameux président dit élu, on réalise qu’il tient désormais sur ses rotules. Car ce n’est pas facile pour quelqu’un de son âge de gambader des semaines durant dans de nombreux pays pour tenir des causeries avec ceux qui le soutiennent dans sa folle aventure. Heureusement qu’il a profité de cette tournée européenne pour faire son check-up, en fait, l’objectif inavoué de cette sortie internationale faussement politique même si ses supporters qui le soutiennent refusent de le reconnaître. Oh non de Dieu qu’attendent les ancêtres pour exaucer son vœu de devenir un jour président du Gabon ! Le pauvre se voit déjà, dans ses rêveries, être intronisé par dame Marie-Madeleine Mborantsouo, en présence de la représentation diplomatique et du président français Emmanuel Macron qui doit faire personnellement le déplacement du Gabon au nom de la démocratie si chère à la France, ainsi que l’avaient prédit les réseaux sociaux. Après une tournée européenne, nombreux y ont cru, ils ont attendu et, tel un pétard mouillé, rien ! Rien que du pipeau !!!

PS : au fait, ce type-là nous avait dit, peu avant sa sortie, qu’il irait, outre en Europe, aux Etats-Unis et en Ethiopie. Ces destinations ont été sorties de son agenda sans donner à ses supporters la moindre explication. Quand on vous dit que cet homme qui aspire à être président vous entube et vous méprise… !