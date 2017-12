La Chronique de l’Agitateur : Alerte, les djihadistes sont parmi nous !!!

Après l’attaque djihadiste au couteau et qui a fait deux victimes au village artisanal de Libreville, il y a quelques jours, c’est un nouvel épisode de violence qui s’ouvre au Gabon. Jamais des attaques au couteau n’ont été le fait des fondamentalistes musulmans. Ce genre de barbarie est souvent le propre des braquages menés par quelques jeunes bandits, rongés par un désœuvrement endémique. Et quand des agressions de ce genre sont menées par des terroristes au nom d’une cause, il y a lieu de s’en inquiéter et redouter qu’elles ne fassent des émules. Surtout que chez ces fous de Dieu, nombreux sont des loups solitaires qui opèrent en toute indépendance et donc échappent au contrôle des réseaux terroristes qui commanditent des actions planifiées.