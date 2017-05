L’ONEP dénonce une cabale contre elle

L’ONEP accuse directement le directeur général de la société Maurel et Prom d’avoir porté plainte contre son secrétaire général adjoint, Sylvain Mayabi Binet. Lors de la rencontre avec la presse, Guylaine Mboui Zolo Ba Ndong, responsable de la communication n’a pas indiqué les motifs de la citation directe. Toutefois elle souligne « Si cette information se matérialisait cela confirmerait clairement la volonté de liquider l’ONEP. » La responsable de la communication ajoute avec force « Ce même directeur général serait en train de vouloir poser des actes tendant à mettre en péril le climat social au sein du secteur pétrolier et activités connexes. Tout ceci après avoir fait molester et traumatiser des travailleurs en grève sur le site Onal, sans qu’il n’ait été inquiété. »

L’Organisation nationale des employés du pétrole est convaincue qu’il s’agit-là des menaces et autres tentatives de déstabilisation tout azimut et de tout bord, avec une résonnance accrue depuis les 3 dernières années.

Pour éviter ce que l’ONEP qualifie de ‘’conflit permanent et de désordre’’, le bureau national invite le gouvernement « à dissuader les employeurs véreux du secteur pour favoriser l’instauration d’une paix sociale véritable, car il y va des intérêts socioéconomiques de notre pays. »

Au-delà du gouvernement, l’ONEP demande aussi au patronat gabonais représenté par l’Union Pétrolière Gabonaise (UPEGA) « de dissuader certains de ses affiliés, dont le comportement frise le cynisme ».