Kick Boxing : Le Gabon sur le toit de l’Afrique Centrale !

Représentée par 7 athlètes conduits par le président de la Fédération Gabonaise de Kick Boxing Eric Ella, la délégation gabonaise a entendu la concorde retentir à quatre reprises au détriment du Cameroun, du Congo Brazzaville et la Centrafrique, pays participants à ce tournoi international. En Low- Kick Jérôme Ibouanga, (54kg) a valablement défendu sa ceinture, en pulvérisant le Camerounais Amougou Ebadi qui a eu la vie sauve grâce à un arrêt demandé par son staff. Théophile Ekomesse (60kg) a été sans pitié face au camerounais Eli Modjo qui avait pourtant 5 kg de plus que lui. Karl Boumangoye ( 57kg) a quant à lui perdu devant le Camerounais Issac Fokam.

Même mauvais résultats pour ses compatriotes Lilian Ragazino (63kg) et Glenn Tyfène Bignoumba, (+91kg), arrivés en terre camerounaise quelques heures seulement avant des combats, neutralisés respectivement par le Congolais Dany Vouta et le Camerounais Franck Simen. En full Contact sport ayant toujours souris au Gabon comme d’autres sports de combat, Tidiane Nzengue (-57kg ) a malmené le Camerounais, Michel Keda Keda, sauvé à son tour par une demande d’arrêt de combat introduite par son staff technique. L’autre international gabonais Francis Dropsy Ibinga (-75kg) a esquinté le Centrafricain Levis Déoutar, sorti par arrêt de l’arbitre pour des raisons de blessure.

Une médaille d’or très applaudis car sachant que ce combattant est plus connu sur en low-kick. Le Gabon termine premier de ce championnat avec quatre champions d’Afrique et 3 Vices champions devant le pays hôte (3 ceintures et 2 vice-champions), puis le Congo (1 ceinture) et la RCA (2 vice-champions).