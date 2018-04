La Direction Technique Nationale de Karaté a dévoilé la liste des athlètes retenus pour prendre part à la préparation spécifique en vue des prochains Jeux Africains de la Jeunesse en kumite et katas, (junior filles et garçons âgés entre 15 et 17 ans) prévus du 19 au 28 juillet 2018 en Algérie.