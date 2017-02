Alors que le Gabon n’a plus connu de championnats de karaté depuis plus de deux ans et enregistre des mauvais résultats en compétition internationale, Maitre Ongondja Koumoué Gilles Bertrand , 4e dan de karaté Shotokan, candidat à l’élection du bureau fédéral du 11 février 2017 se qualifie comme le sauveur de la discipline, gérée par son adversaire Maitre Dicka Paterne, le président sortant.

« J’ai prévu un programme basé sur quatre points notamment la révision des statuts et règlements, la gestion collégiale participative et décentralisée, la vulgarisation du karaté et arts martiaux affinitaires et la formalisation des rapports des sponsors, médias et fédérations », a déclaré Gilles Bertrand Koumoué Ongondja interviewé Gaboneco.

Loin d’être acquise d’avance, l’élection fédérale du karaté et arts martiaux affinitaires s’annonce chaude surtout avec non seulement la validation du bilan moral et financier de la gestion du bureau de Dicka Paterne mais aussi en raison de l’animosité entre les deux candidats qui ont des programmes différents.

« Pour tous ceux qui sont épris d’un esprit de changement qui veulent que le karaté et les arts martiaux avancent, je les convie à venir massivement accorder leur suffrage à ma modeste personnalité pour qu’ensemble nous puissions changer les destinées du karaté et les arts martiaux gabonais » a-t-il conclu