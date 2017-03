Karaté/Coupe Ambassadeur du Japon : La GR rafle la mise

Organisée le samedi 11 mars courant au gymnase du Prytanée militaire de Libreville par le nouveau bureau fédéral de karaté conduit par Gilles Bertrand Ongondja Koumoue, la Coupe de l’ambassadeur du Japon a été dominée par le club de la GR. Lequel club a remporté 3 médailles d’or, 2 d’argent et une de bronze devant Manga (2 médailles en or, 2 en argent et 2 en bronze) et Okinawa (2 Or et 1 argent). La formation de la SETRAG a terminé à la quatrième place avec 5 médailles dont 1 en Or, 2 en argent et une bronze, devant le club de Tenshokai qui a obtenu une médaille en or et une en bronze. L’ANB 6e au classement a pour sa part obtenu une médaille d’argent et 2 de bronze devant Budo Akademy (1 en argent) et le club Soudjata (1 en bronze).

Résultats :

kata open/Dames :

1ère : Chingouagonye Bissapi (Manga)

2ème : Aboui Mezui Marie Claire (Okinawa)

3ème : José Mba Mbentague (Setrag)



Kumité Open/Dames :

1ère : Aboui Mezui Marie Claire (Okinawa)

2ème : Bouamba Rebeka (Manga)

3ème : Chingouangoye Bissapi (Manga)

Juniors hommes

Kumité Open :

1er : David Obissa (Setrag)

2ème : Obiang Missoko (GR)

3ème : Toure Ousmane (Tenshokai)

Seniors hommes

Kata Open :

1er : Brice Mayor Obiang (Okinawa)

2ème : Mouanadjogo Vicky (Budo Academy)

3ème : Obiang Ondo Jean Marie (GR)

Kumite 67 kg :

1er : Moundounga Biye (Manga)

2ème : Koumbi Moutety Waren (ANB)

3ème : Pontalier Ongala (SETRAG)

Kumité 75 kg :

1er : Dany Mba Mintsa (GR)

2ème : Stéphane Edzang (Setrag)

3ème : Sidibe Idrissa (Soudjata )

Kumité -84 kg

:

1er : Balla Ngueye (Tenshokai)

2ème : Michel Ndong Mba (Manga)

3ème : Obiang Junior (ANB)

kumité +84 kg :

1er : Jean François Ngomo Owono (GR)

2ème : Trésor Obiang (GR)

3ème : Eric Indjongo (Manga)

Au classement Kumite par équipe la GR domine SETRAG et ANB KC. « Après la réussite de l’organisation de cette compétition cette année avec la nouvelle équipe, nous retrouvons la fierté d’être karaté Do », a déclaré un des responsables de club.