Le karaté Club Okinawa a remporté l’édition 2018, du championnat de la Ligue de l’Estuaire de karaté samedi dernier au Prytanée Militaire de Libreville devant les huit autres clubs en lice. Très concentré le KC Okinawa a crée la différence en remportant 2 médailles d’Or ,3 d’argent et une bronze. Son dauphin, SETRAG KC a remporté 2 médailles d’or et une de bronze. Manga Karaté Club a terminé sur la 3ème marche du podium, avec une médaille d’or, 4 d’argent et 3 de bronze. L’ANB karaté Club, la club de la GR ont respectivement terminé 5e et 6e.

Des médailles remportées en présence du président de la Fédération Gabonaise de Karaté, Gil Bertrand Koumoué. Térence Nzanga Mapangou à la tête de la Ligue de l’Estuaire a apprécié le niveau des participants. « Nous avons organisé ce championnat pour préparer nos athlètes en vue d’autres compétitions nationales et internationales à venir. La particularité de ce championnat, c’est qu’il a été organisé en open, c’est-à-dire que les athlètes se sont affrontés sans tenir compte des catégories », a déclaré Térence Mapangou alias Nzanga, auteur d’une démonstration de kata