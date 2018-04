Judo/Championnat d’Afrique : Cinq ambassadeurs gabonais !

Après une élection à la présidence de la Fédération Gabonaise de Judo remportée par Wilfried Nguema, contesté par son challenger Christian Ouvelou, le Gabon disputera la 38ème édition des championnats d’Afriques séniors de judo qui se tiendront du 12 au 15 avril courant à Tunis, en Tunisie. Cinq athlètes vont défendre les couleurs du Gabon chez les hommes et dames.

Après l’Open de l’ambassade du Japon, organisé dernièrement au gymnase d’Oloumi à Libreville, le néo président de la Fédération Gabonaise de Judo, Wilfried Nguema conduit le Gabon au championnats d’Afrique séniors de judo prévu du 12 au 15 avril prochain à Tunis, en dépit du recours déposé par son adversaire, Christian Ouvelou.

Actuellement en terre tunisienne, l’équipe du Gabon qui prendra part à cette compétition séniore en catégorie individuelle, Katas et par équipe, est composée de Terence Junior Kouamba Poutoukou (81kg/ Centre international FIJ de Budapest en Hongrie) et de Paul Kibikai (90 kg / du Judo Club Jigoro KANO LBV). En dames, l’équipe nationale présente trois athlètes notamment Christine Ada Kara ( 57 kg/de Judo Club GENA de Libreville), Karene Agono Wora (70 kg/du Pôle Espoir Judo de Petit-Couronne en France) et l’expérimenté Sarah Myriam Mazouz (78kg / Montréal au Canada) .