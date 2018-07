Hier, vendredi 13 juillet courant, les agents de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale, CNSS ont assiégé les installations de l’INJS, sises au quartier Soduco, à l’occasion de la deuxième édition de la « Journée No stress », (Ndlr : une journée sportive entièrement dédiée au personnel, initiée par l’actuelle direction générale). Au-delà des exercices physiques, cette journée « No Stress », ambitionne de briser les barrières entre les différents membres du personnel.

« Un esprit sain dans un corps sain », une maxime que s’est appropriée la Directrice générale de la CNSS, Dr Nicole Asselé qui a instauré la « Journée No stress ». Normal, quand on connaît la passion de cette dernière pour le sport de façon générale et particulièrement le handball. Après la première édition, place à l’acte II de la « Journée No Stress » qui s’est déroulée hier à l’INJS. Cette deuxième édition a débuté par une marche à laquelle a participé la quasi-totalité du personnel.

Entre sourires et bavardages, les agents de la CNSS ont battu le pavé pendant une bonne trentaine de minutes. Puis, les « Cnssistes », (Ndlr : désignation interne des agents de la boite), ont tortillé leurs corps au rythme du fitness et de la zumba. Les sports collectifs n’ont pas été occultés. En atteste le déroulement des demi-finales masculines, finales féminine et masculine de football.

Une ambiance bon enfant a prévalu pendant ces retrouvailles. Et ce n’est pas la Directrice Générale Adjointe, Dr Yvonne Christiane Ella Assa qui démentira. « Aujourd’hui, il n’y a pas de titre. C’est une famille qui se retrouve une fois par mois », a-t-elle déclaré avant de rajouter « le sport fait partie de la santé. Il participe à la prévention des maladies cardio-vasculaires ». Du côté du personnel, l’initiative est plutôt bien appréciée, car elle permet d’évacuer le stress inhérent à la charge de travail, mais également passer des moments conviviaux entre collègues.

Particularités ?

Bon à savoir, cette « Journée No Stress » est mensuelle et obligatoire. Ainsi les 2000 Cnssistes se retrouvent le deuxième vendredi de chaque mois à partir de 11h, et ce, dans l’ensemble des délégations régionales de la CNSS que compte le pays. Les tournois de basket-ball, handball et volleyball débuteront lors de la troisième édition qui se tiendra en principe le 10 août prochain.