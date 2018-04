Placée sous le thème : "La femme rurale et autochtone, gage d’un développement durable et inclusif", l’édition de cette année était pour les femmes de Radio Gabon, l’opportunité de magnifier la femme gabonaise à travers sa représentativité dans les médias et spécifiquement à la radio. Occasion pour le directeur général de Radio Gabon, Bertrand Ebiaghe Angoue de tirer la sonnette d’alarme quant au déficit criard des femmes dans les différents services de l’institution. Excepté la rédaction où l’on rencontre un nombre important de femmes, dans les autres services, il n’y en presque pas. A peine deux femmes seulement au montage, aucune femme ingénieure de son etc…

Autant dire qu’il y a crise de vocation. D’où la sensibilisation des élèves du secondaire qui ont pris part à la conférence de rédaction et découvert ainsi le processus de diffusion des informations.

Pour Chantal Akouosso, la sensibilisation des jeunes filles sur les métiers de la radio ne devrait pas se faire uniquement à travers la seule journée de la femme. Il devrait plutôt s’agir, pour les responsables de Radio Gabon, d’imaginer et trouver continuellement des stratégies capables de susciter, auprès de la jeune génération, de nouvelles vocations au sujet de la radio.

Dans le souci d’immortaliser l’événement, des stands ont été érigés, avec des gadgets à l’effigie de Radio Gabon. Les manifestations de cette journée, célébrée tous les 17 avril avaient été reportées au 24 du même mois pour raison de calendrier gouvernemental.