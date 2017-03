Journée mondiale de la santé bucco-dentaire

L’hygiène bucco-dentaire est l’une des préoccupations majeures de l’OMS. Un accent particulier est mis sur la santé buccale, car cette dernière fait partie des multiples problèmes de santé publique que l’on retrouve à travers le monde. En effet, cette journée a été créée pour attirer l’attention du grand public et l’inciter à effectuer une visite de contrôle annuelle chez son dentiste. Selon l’OMS, 60% des jeunes à travers le monde, entre 6 et 15 ans souffrent de caries qui pourraient être évitées par l’acquisition d’une bonne hygiène bucco-dentaire, toujours préférable à des soins curatifs.

Au Gabon, une grande partie de la population souffre de maladies bucco-dentaires. Ces dernières sont liées au mode de vie des populations, aux facteurs sociaux, environnementaux et sont inscrites dans le registre des maladies non transmissibles.

Cette journée sera un moyen pour le ministère de la Santé d’éduquer les populations sur les méfaits des maladies buccales chez les enfants, mais aussi chez les adultes. En effet, parmi ces différentes maladies bucco-dentaires, il y a la carie dentaire qui touche un plus grand nombre de la population gabonaise. Estimée à 90% d’enfants dont l’âge varie entre 6 et 16 ans, ces derniers souffriraient de cette maladie qui cause beaucoup de désagréments dans la vie des plus jeunes, et des adultes.

Le plus important pour les parents, afin de lutter contre ces maladies buccales telles que la carie, serait de faire suivre les enfants par un dentiste dès le plus jeune âge de veiller à ce que les enfants aient une hygiène buccale saine, en leur demandant de se brosser les dents au moins trois fois par jour tout en évitant de se coucher sans se brosser les dents au préalable. Et pour les parents qui adorent faire plaisir à leurs petits, sachez que trop de bonbons et de chocolats n’est pas compatible avec une bouche saine sans carie.