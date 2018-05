A l’instar de la communauté mondiale, le Gabon célèbre ce jeudi 3 mai courant la journée mondiale de la Liberté de la presse. Pour ce faire, une série de conférence-débats relatives au thème : « Medias, justice et état de droit, les contrepoids du pouvoir », sera organisée par les plates formes citoyennes Le Panel des inconnus et Citoyens 241 en partenariat avec le Mouvement Citoyen pour la Bonne Gouvernance au Gabon (MCB2G) à partir de 14h dans les locaux de l’Américain Corner, situés dans les locaux de l’Institut de Gestion à Libreville.

A en croire les organisateurs, cette série de conférences sera animée par des professionnels de l’information, du droit, de la société civile et un enseignant chercheurs de l’Institut de recherche en Sciences Humaines (IRSH). Plusieurs sous-thèmes seront développés notamment « les contraintes d’accès à l’information au Gabon : un obstacle à la liberté de la presse », « Le système judiciaire à l’appui d’un journalisme libre et sûr », « le journalisme citoyen aujourd’hui et demain », « La liberté d’expression en ligne : améliorer l’autoréglementation » et bien d’autres.

Par ailleurs, la célébration principale de la Journée mondiale de la liberté de la presse 2018 a lieu à Accra, au Ghana du 2 au 3 mai 2018.

Cette journée permet à différents acteurs de se pencher sur les interactions entre les médias, le pouvoir judiciaire et l’état de droit, dans le cadre du Programme de développement durable à l’horizon 2030. Selon l’Organisation des Nations Unies pour l’Education, la Science et la Culture (UNESCO), les sujets abordés seront pertinents pour la concrétisation des Objectifs de développement durable (ODD), en particulier pour l’ODD 16, qui met l’accent sur la promotion de sociétés justes, pacifiques et inclusives. L’évènement encouragera la discussion, sensibilisera sur les défis actuels liés à la liberté d’expression et promouvra leur compréhension.