Le tirage au sort des Jeux de la francophonie est connu. Les Panthères du football gabonais vont jouer dans la poule C avec les Lions de l’atlas du Maroc finalistes malheureux en 2013, les Lions de la Téranga du Sénégal classés 3ème et l’Ile Maurice. Dans les autres groupes, on note la présence de la Côte d’Ivoire, du Burkina Faso, du Liban et de la Guinée pour la poule A. Le détenteur du trophée, le Congo Brazzaville va affronter le Cameroun, le Mali et le Niger pour le compte du groupe B. Alors que le groupe D est composé de la France, du Canada-Québec, de la RDC, et d’Haïti.

Trois sites ont été retenus pour toutes les affiches de football. Il s’agit du Stade Robert Champroux (pelouse synthétique) du stade Vélodrome du parc des Sports (pelouse synthétique) et du Stade Félix Houphouët Boigny (pelouse naturelle) pour la finale et les demi-finales. Le Gabon participera au tournoi de basket féminin avec comme adversaires dans la poule C, la Côte d’Ivoire, championne en titre, la Fédération de Wallonie-Bruxelles, vice-championne et le Liban. Le groupe A sera composé par le Cameroun, la Roumanie, la Tunisie et le Canada. La France, le Luxembourg, le Mali et le Bénin figureront dans le Groupe B. Dans le Groupe D on retrouvera le Sénégal, le Qatar, la Guinée, l’Ile Maurice.

Pour les 8èmes Jeux de la Francophonie, le Gabon va également s’aligner dans les tournois de judo, tennis de table et handisport. Pour rappel, lors des 7e Jeux de la francophonie en 2013 à Nice en France, le Gabon n’avait pas pesé lourd. Il s’était classé 31ème avec deux médailles dont une en argent et l’autre en bronze. La France avait terminé en tête avec 23 médailles en or. Le Maroc premier pays africain s’était classé 5ème avec 7 médailles en or. Le Sénégal 6ème avait récolté 6 médailles en or.