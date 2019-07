Jeux africains : Le Gabon y prendra part

Très hésitantes, les autorités gabonaises via le Ministre des Sports, Franck Nguema ont finalement confirmé aujourd’hui, la participation de ses représentants à la 12e édition des jeux Africains, placés sous le haut patronage du Roi Mohammed VI, du 19 au 31 aout prochain à Rabat au Maroc. « J’ai l’honneur de vous annoncer que notre pays, le Gabon prendra part aux 12e Jeux Africains Rabat 2019, avec une délégation de 57 membres dont 40 athlètes de haut niveau et encadreurs techniques dans les disciplines sportives suivantes : athlétisme, boxe, judo, karaté, natation, tennis, tennis de table et taekwondo », a déclaré Franck Nguema.

Selon ce dernier, l’objectif visé dans le cadre de cette participation consiste d’une part au rayonnement du Gabon dans le classement final desdits jeux africains et d’autre part la qualification aux JO Tokyo 2020 dans les disciplines concernées. Exhortant les Gabonaises à soutenir leurs « ambassadeurs », Franck Nguema a fait savoir que la participation du Gabon aux 12e Jeux Africains Rabat 2019 résulte de l’émanation de la volonté du Président de la République, Ali Bongo Ondimba, à de faire du Sport National une vitrine du Gabon .

Bon à savoir, la 12e édition des Jeux Africains Rabat 2019 qui verra la participation de plus de 500 athlètes de haut niveau, venus de 54 pays africains, est organisée pour la première fois, par le mouvement Olympique Africain avec à la clef 17 disciplines sportives qualificatives aux 32e Jeux Olympiques d’été Tokyo 2020 sur un total de 26 disciplines sportives de cette édition. Un rendez vous visant la promotion d’une élite sportive africaine.