Jeunesse : Le représentant de l’UNESCO reçoit la PAYNCOP Gabon !

Conduit par son Coordonnateur National, Jerry Bibang Bi Ondo, le bureau national du PAYNCoP a échangé avec la représentation de l’UNESCO sur des questions d’intérêt commun notamment la culture de la paix, les questions de violence en milieu scolaire, l’entrepreneuriat social et bien d’autres. Parmi les sujets majeurs évoqués figure la feuille de route du PAYNCoP Gabon, durant les deux prochaines années. Laquelle feuille de route comprend plusieurs axes stratégiques constituant les priorités que la nouvelle équipe s’est fixée, notamment la promotion de la culture de la paix, la vulgarisation de la Résolution 2250 (jeunes, paix et sécurité) la promotion de l’autonomisation économique des jeunes, la promotion des ODD et bien d’autres.

Pour le bureau du PAYNCoP Gabon, ces axes seront soutenus par des activités bien précises. « Nous allons mettre en place un programme d’action qui tient compte des besoins réels des jeunes. Ces besoins sont multiples et variés. Ils concernent à la fois les questions de formation, d’accompagnement et d’information car, l’information, sinon la bonne information, constitue aujourd’hui une donnée précieuse. Nous allons nous atteler à jouer le rôle de relai d’information entre nos différents partenaires et les organisations de jeunesse », a précisé Jerry Bibang, le Coordonnateur National. Le Représentant de l’Unesco, Vincezo Fazzino, n’a pas manqué de féliciter et d’encourager la nouvelle équipe. Après la création de la Coordination Nationale du PAYNCoP Gabon, il revient désormais au nouveau bureau de travailler à la mise en place d’une véritable entreprise sociale, les schémas classiques étant obsolètes.

Le bureau doit s’organiser pour mobiliser les financements auprès des potentiels partenaires et même du secteur privé. A ce titre, l’Unesco pourrait faciliter les échanges et les collaborations entre le PAYNCoP Gabon et les différentes entités pouvant éventuellement soutenir son action. Une présentation officielle du nouveau bureau, avec son plan d’action, aux agences du Système des Nations Unis ainsi que d’autres acteurs doit se tenir dans les prochains jours. En marge de la rencontre, la Coordination Nationale du PAYNCoP a tenu à témoigner sa gratitude au Représentant de l’Unesco pour son engagement dans la création du Réseau Panafricain des Jeunes pour la Culture de la Paix et particulièrement la section Gabonaise de cette plate forme continentale. Une attestation d’honneur lui a d’ailleurs été décernée à cet effet.

C’est quoi le PAYNCoP ?

Le PAYNCop a été créé en décembre 2014, à l’issue du Forum panafricain « Jeunesse africaine et le défi de la promotion d’une culture de la paix », co-organisé à Libreville auquel a participé la Commission Nationale pour l’Unesco, les Fondations Omar Bongo Ondimba pour la paix, la science, la culture et l’environnement (FOBO) et Marcel Doupambi Matoka. La section gabonaise de cette plate-forme a vu le jour le 23 février 2019. Son objectif principal est de promouvoir la culture de la paix et de mettre en synergie les organisations travaillant pour cette cause.