Jean Ping harangue les siens

« Je donne aux Gabonais ma vie et je vous demande juste de résister un tout petit peu » a d’entrée de jeu déclaré Jean Ping afin d’inciter ses partisans à maintenir la résistance jusqu’à la victoire totale faisant ainsi allusion à la vérité des urnes qu’il estime avoir été bafouée par le pouvoir.

Pour l’opposant farouche au régime d’Ali Bongo, le système était à un point verrouillé qu’il ne s’attendait pas à ce qu’un autre candidat que celui du PDG soit déclaré vainqueur. C’est pourquoi « tirant les leçons de Mba Abessole, de Mamboundou et de Mba Obame, je n’irai pas au dialogue avec des imposteurs » a martelé Jean Ping.

Sur de l’imminence du dénouement heureux de son combat à savoir celui de la ‘’libération du Gabon’’, Jean Ping a invité ses partisans à tenir bon. Selon lui « On peut tout faire avec la baïonnette sauf s’assoir dessus » et de conclure «

Si la porte est fermé on passe par la fenêtre. Si celle-ci est fermée on passe par le toit » réaffirmant ainsi sa détermination à lutter jusqu’au bout.