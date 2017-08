Jean Ping appelle à une révolution populaire contre Ali Bongo

Décidément le feuilleton de la dernière présidentielle au Gabon cause toujours des remous sur la scène politique locale. Jean Ping, principal opposant au régime Bongo, qui revendique toujours sa victoire lors du dernier scrutin vient d’inviter le peuple à se dresser contre Ali Bongo Ondimba jusqu’ à ce que ce dernier cède le fauteuil présidentiel. « Dans cet esprit, je vous enjoins, d’organiser dès aujourd’hui et sans limite, jusqu’au départ des putschistes, toutes manifestations civique conforme au droit, à la libre expression, à la liberté de manifester et aux droits fondamentaux prescrit par la Constitution » a déclaré Jean Ping dans son adresse et d’ajouter « J’attends de vous que vous soyez les pèlerins de la protestation populaire et sa légitime colère ».



Une adresse au peuple gabonais qui intervient à la suite de celle d’Ali Bongo Ondimba prononcée à l’occasion de la fête de l’indépendance le 16 Août. L’opposant voudrait ainsi voir le peuple gabonais marquer son histoire qui passe par l’appropriation de sa victoire. « C’est moi que vous avez élu président de la République » a renchéri Jean Ping.

Tout de suite après ce discours, le domicile de l’opposant Jean Ping a été encerclé par des unités d’élites de l’armée gabonaise qui redoutent un embrasement général du pays.

Le Gabon traverse une crise politique depuis la réélection contestée d’Ali Bongo en août 2016. Une élection qui a créée une scission profonde entre les acteurs politiques de la nation.