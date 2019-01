Insalubrité/Libreville : Les défis du futur édile ?

L’élection des présidents conseils municipaux et départementaux se pointe inexorablement à l’horizon. A Libreville, des défis importants structurés autour de l’insalubrité de la ville de la capitale gabonaise attendent principalement le ou la futur(e) maire de la capitale administrative et politique du Gabon.

Malgré des réunions de crise tenues à l’Hôtel de ville de Libreville, au Ministère de l’Intérieur et, à la Présidence de la République ces deux dernières années, l’insalubrité de la capitale gabonaise n’a pas vraiment changé. En moins de deux ans, on est tenté de dire que la situation s’est considérablement empirée à Libreville. Les quartiers périphériques et populaires, sources de production massive d’ordures ménagères, sont exposés quotidiennement aux maladies et autres épidémies. Les rues, partiellement nettoyées décolorent le visage de la ville. Les habitants des quartiers populaires sont les premiers affectés par l’insalubrité galopante.

Alors que l’élection des conseils municipaux et départementaux sur l’ensemble du territoire se tiendra le 3 février prochain, l’insalubrité de Libreville va constituer sans aucun doute le premier gros chantier du prochain édile de la capitale gabonaise. Comment parviendra-t-il à venir à bout de cette épineuse question, au moment où le partenaire de l’Etat Averda semble être essoufflé du fait d’une dette qui court depuis quelques années ? Chercher à régler cette question, c’est avant tout parvenir à trouver un consensus sur la dette de plus de 20 milliards de francs CFA que l’Etat gabonais doit à son partenaire Averda, qui fragilise l’organisation des activités de l’entreprise donc, porte un coup fatal à son service. Mais où trouver ces fonds pour redonner à Libreville son lustre d’antan ?