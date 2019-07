Insalubrité : AVERDA déterminée à respecter son contrat !

Soumise à des difficultés découlant du retard de paiement de la dette de l’Etat datant de deux ans et à l’accès au site d’enfouissement de Mindoube, la société AVERDA vient de renouveler sa détermination à honorer son contrat et par la même occasion respecter ses engagements envers l’Etat gabonais.

Dans un communiqué officiel, la société de collecte des ordures ménagères AVERDA, diminuée dans son fonctionnement par le retard de paiement de la dette de l’Etat

qui date depuis deux ans et les difficultés d’accès au site d’enfouissement de Mindoube dont la route est en piteux état, confirme malgré tout le respect de son contrat et ses engagements vis-à-vis de l’Etat et du peuple gabonais ,jusqu’au bout .

« Depuis la signature de notre contrat en 2014, et à la suite de tentatives infructueuses de plusieurs entreprises d’assainir Libreville, nous avons considérablement investi dans ce projet. Nous avons déployé une trentaine de véhicules et des milliers de bennes à travers la ville et employé plus de 700 agents de propreté qui nettoient sans relâche la capitale », déclare la direction générale.

Laquelle direction rajoute « Malgré les nombreuses accusations à notre égard, nous continuerons de faire tout ce qui est en notre pouvoir afin de servir Libreville et ses habitants du mieux possible et assurer un emploi sûr et stable à nos 700 employés et leurs familles » .