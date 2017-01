Samedi 28 Janvier dernier, l’organisation non gouvernementale, « Ingénieurs Sans Frontières », a livré au Collège Evangélique d’Akébé des toilettes et offert par la même occasion des formations relatives aux bases de la programmation informatique aux élèves dudit établissement.

« Ingénieurs Sans Frontières » vient de donner le sourire aux élèves, enseignants et corps administratif du collège évangélique d’Akébé en réfectionnant le système sanitaire et en bâtissant une fosse septique. De quoi soulager le quotidien des apprenants contraints jusqu’à samedi dernier à effectuer leurs besoins dans la nature. Ces derniers déféquaient à même le sol, polluant ainsi leur environnement et mettant en péril leur santé. Bref, l’atmosphère était devenue infernale, tant les odeurs nauséabondes indisposaient. Du coup ce don d’ « Ingénieur sans frontières » a été très bien accueilli. « Nous sommes heureux aujourd’hui d’accueillir au sein de notre établissement cette belle œuvre qui vient à point nommé répondre à nos besoins naturels », indique un élève trouvé sur les lieux.

Outre la livraison des toilettes, la rencontre a également permis de rassembler les généreux donateurs, (Ndlr : essentiellement les membres d « Ingénieurs sans frontières » qui sont à leur tout premier projet sur le territoire national). « Ce jour nous célébrons certes la réussite de notre projet, mais c’est également le moment de remercier nos membres, partenaires d’autres ONG, notamment Kabo’yeri, Elam, Libreville la belle, afin de partager des moments conviviaux tous ensemble. Car ensemble, nous allons bien faire et allez loin », a déclaré Suzanne Chatelin, Directrice adjointe chargée de la Communication d’ « Ingénieurs Sans Frontières ». Dans le même temps, un atelier de formation portant sur « la programmation des bases de l’informatique », organisé par l’ONG Kabo’yeri s’est déroulé.