Infrastructures portuaires : Vers la matérialisation de GSEZ Port !

A Owendo, l’ambition de Gabon Special Economic Zone, (GSEZ), d’agrandir progressivement le terminal portuaire d’Owendo se matérialise de jours en jours. Et pour preuve, à partir de juillet prochain, GSEZ Port devrait accueillir ses premiers bateaux.

Plusieurs mois après le lancement des activités d’agrandissement du Port d’Owendo opéré par GSEZ, un projet Olam, les travaux semblent aller bon train, ce qui devrait permettre au port d’être opérationnel dès le mois de juillet, avec l’accostage du premier navire. La création de ce port permettra à Olam de compenser la carence en infrastructure portuaire et ainsi disposer d’un outil d’import et export capable de faciliter les flux de ses marchandises.

En effet, au Gabon, Olam développe pas mal d’activité, et ce, dans plusieurs segments de l’agriculture. D’où l’enjeu immédiat de disposer d’un outil de logistique opérationnel. A Owendo, GSEZ Port sera principalement dédié à l’activité du vrac et conteneur. Jusqu’à six bateaux pourraient simultanément accoster apprend-on des donnés techniques.

Grâce à ses deux quais et son ambition de développement de nouvelles opportunités, le port dédié à l’activité du vrac et conteneur devrait être un excellent pôle d’échange qui verra prospérer d’autres outils de logistiques comme le transport, les agences shipping et tout ce qui est agence de transit.