Infrastructures : Le pont de Nzeng-Ayong enfin ouvert à la circulation !

Cité-Rose, Carrefour Gabon prix, Dragage et autres zones du quartier Nzeng-Ayong sont désormais accessibles en voiture par Nouvelle-Cité ! Après environ deux ans de travaux, l’unique pont reliant Nouvelle-Cité aux endroits cités ci-dessus a enfin été ouvert à la circulation des automobilistes. L’ouverture de ce pont est intervenue hier, jeudi 27 juin par le Ministre des infrastructures, de l’équipement et des travaux publics, Arnaud Calixte Engandji Alandji. Une libération dans les flux des trafics dans cette partie de Nzeng-Ayong qui cache cependant, des tourments financiers dans l’aboutissement de cet ouvrage.

En effet, selon une source proche du dossier, il aura fallu des sommations de l’Union Européenne (UE), le partenaire du Gabon dans le financement des travaux de ce pont inclus dans le projet du bassin versant de Nzeng-Ayong dont les travaux ont été lancés en 2016, et celle des députés notamment du Secrétaire général de l’Assemblée nationale invitant le gouvernement à solder sa dette auprès de l’entreprise Conduril, pour parvenir à ce dénouement. A Nouvelle-Cité, les populations se réjouissent cette ouverture malgré la durée des travaux.

« Que peut-on vous dire d’autre, si ce n’est que c’est une bonne chose qu’ils aient enfin songé à ouvrir ce pont. Cela fait plusieurs mois que les travaux ont été achevés et on s’interrogeait justement de l’inaccessibilité de cet ouvrage », s’est exprimé un habitant de Cité-Rose pour qui, l’ouverture de ce pont va faciliter la sortie de Nzeng-Ayong et minimiser dans une moindre mesure les coûts de transport sur cet axe.