Infrastructure routière/Pont Nomba : Le gouvernement, « médecin après la mort » !

Comme une réponse à notre article, intitulé ‘’Accident de circulation : Le pont Nomba, un danger permanent ! ’, publié ce jour dans la rubrique Société & Environnement, le gouvernement via son ministère de l’Equipement, des Infrastructures et Travaux publics a décidé de réhabiliter le pont Nomba après l’accident enregistré, (Ndlr : le énième du genre), samedi dernier. Lequel accident a été fatal pour trois personnes.

La décision prise à l’issue d’une inspection effectuée hier, dimanche 24 mars par le ministre de tutelle, Arnauld Calixte Engandji Alandji vise à « renforcer les glissières de sécurité et le garde-corps de ce pont très fréquenté ». Selon le communiqué du ministère, « des ralentisseurs seront également placés à l’approche de celui-ci ». Voilà une décision salutaire qui devrait non seulement permettre de rénover cette infrastructure mais également forcer les conducteurs à limiter la vitesse à la hauteur de ce pont au regard du comportement risqué de nombreux automobilistes brillant par l’excès de vitesse et bien souvent conduite en état d’ébriété.