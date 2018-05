Les camions, semi-remorques, remorques, voitures, tracteurs qui traversent la ville de Ndjolé sont désormais contraintes de faire vérifier leurs charges à la station de pesage. Laquelle station affichera et imprimera le poids du camion par pneumatique, ou par essieu. Ainsi les contrevenants seront condamnés à payer une amende en fonction « de l’importance de la surcharge », avertissait le Ministre des Infrastructures dans un récent communiqué. Un souhait rendu opérationnel. En atteste l’inauguration de la station de pesage sise à Ndjolé dans le Moyen-Ogooué. Objectif : lutter contre la dégradation de l’axe routier Ndjolé-Medoumane.

Environ 2/3 des voies de communication situées à l’intérieur du pays se dégradent en raison du fort trafic associé à la surcharge des moyens roulants particulièrement les camions qui dépassent souvent le poids autorisé en charge (Ndlr : de 21 tonnes pour les véhicules à deux essieux, 22 pour ceux à trois essieux, 40 pour les quatre essieux et 50 pour l’ensemble des véhicules à quatre essieux). Ainsi, la station de pesage constitue un outil utilitaire et une nouvelle niche financière du pays qui ambitionne après l’inauguration de cette infrastructure, d’en ouvrir à Lalara, Koumameyong et dans d’autres localités du pays.