Inédit/Congrès de l’Onep : Aucune candidature en lice !

L’Organisation nationale des employés du pétrole (Onep) ne tiendra pas son congrès comme prévu cette quinzaine. Et pour cause, personne ou presque n’a déposé de candidature pour le renouvellement des organes statutaires.

C’est désormais les 14 et 15 juillet 2018 que l’Organisation nationale des employés du pétrole (Onep) tiendra son congrès. Un report motivé par le manque de liste de candidatures pour le renouvellement des organes statutaires que sont : le Bureau national et la Commission de contrôle, le Bureau provincial de l’Estuaire et celui de l’Ogooué-Maritime. Situation inédite ! « Au terme du dépouillement de listes de candidatures le 17 novembre 2017, aucune liste de candidature n’a été enregistrée pour le renouvellement du Bureau Nationale de la commission de contrôle et du Bureau provincial de l’Ogooué-Maritime », indique un communiqué de L’Onep.

A en croire le même document, la seule liste enregistrée est celle du Bureau provinciale de l’Estuaire qui malheureusement n’a pas été retenue pour non-conformité. N’ayant donc pas enregistré de listes de candidatures, le Bureau national a jugé utile de reporter ce congrès pour accorder plus de temps de réflexion et de décision à tous les adhérents actifs susceptibles de s’engager à conduire l’Onep pour les quatre prochaines années. « Cette décision nous évite l’option de deux congrès successifs pour la même année », explique l’organisme dans sa note. A cet effet, le mandat du Bureau actuel se poursuit donc jusqu’à la tenue dudit congrès en juillet prochain et la semaine prochaine, des nouveaux appels à candidatures seront lancés.