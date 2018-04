Inclusion financière/Bancarisation au Gabon : Explosion du mobile banking !

Un constat, récemment, établi par la Banque mondiale sur l’inclusion financière en Afrique montre une augmentation du pourcentage d’individus âgés de plus de 15 ans titulaires d’un compte de paiement. Très en vogue au Gabon, cette nouvelle « bancarisation » touche désormais un grand nombre via le téléphone mobile.

Implémenté dans certains pays d’Afrique notamment au Gabon au début de la seconde décennie des années 2000, le Mobile banking, (Ndlr : encore appelé paiement mobile), gagne du terrain. Entre 2014 et 2017, selon la base de données établie par la Banque mondiale, baptisée Global Findex, pour le compte de l’année 2017, le continent a enregistré une nette augmentation de son taux de bancarisation poussé principalement par les innovations apportées par le nouveau moyen de paiement : le Mobile banking. Le Gabon qui enregistre un développement sans précèdent de son secteur du numérique n’est pas en reste quant à la bancarisation synonyme de coup de pouce à l’inclusion financière.

Qu’il s’agisse de moyens classiques ou par de nouveaux procédés, de plus en plus de personnes dans le pays dispose maintenant d’un compte bancaire. Entre 2014 et 2017, le pourcentage de titulaires d’un compte d’au moins quinze ans est passé de 33% à 59%. Au cours de la même période, 34% sont détentrices d’un compte bancaire classique contre 44% pour un compte mobile. Si cette innovation à de la cote, c’est avant tout parce qu’elle est « une solution alternative pour l’accès des populations les plus fragiles aux services financiers de base (…) facilitant le paiement des factures courantes ».

Mais ce fulgurant progrès voire nouveau moyen de paiement est à mettre à l’actif du développement de la téléphonie mobile dans le pays. En atteste les statistiques de l’Autorité des régulations des communications électroniques et des postes (Arcep) qui révèlent qu’environ 3 millions de personnes possèdent un téléphone mobile au Gabon alors que le pays compte 1,8 millions d’habitants. Grâce à son parc d’abonnés, le Gabon réalisé plus de 596 milliards de francs CFA dans la seule activité du Mobile banking. « La valeur totale des transactions sur le mobile banking a connu au Gabon, une progression fulgurante en très peu de temps », estime le service économique de Libreville de l’Ambassade de France au Gabon.

Si cette tendance laisse entrevoir des nouvelles opportunités d’affaires et de lutte contre la faible bancarisation des populations, le combat juridique demeure encore un poids qui ralenti peut-être les pleins pouvoir de cette solution de paiement. Sur la question, les autorités sous régionales travaillent à l’élaboration d’un cadre juridique dédié.