Hydrocarbures : Vers la diversification de Gabon Oil Company…

Gabon Oil Company, (GOC), société nationale des hydrocarbures veut maintenant faire prévaloir son expertise dans la distribution des produits pétroliers. La société a récemment annoncé sa volonté de basculer dans les activités de l’aval pétrolier particulièrement dans la distribution des produits pétroliers, le transit, la construction et l’entretien des sites pétroliers. Un nouveau positionnement qui justifie la volonté des dirigeants de la société d’accélérer l’indépendance énergétique du Gabon. Pour y parvenir, les responsables annoncent la création de trois filiales et la mise en place d’un réseau de distribution de la société. « Le but pour nous est d’avoir une présence de l’Etat gabonais dans la distribution des produits raffinés de telle sorte que l’indépendance énergétique qui est le leitmotiv des plus haut autorités, soit atteinte », a fait savoir le directeur général, Arnaud Engandji Alandji.

Nouvel horizon ?

Ancrée dans une perspective visant à minimiser les risques financiers, la GOC envisage de nouer de nouveaux partenariats et des cessions de certains de ses actifs. « Nous cédons nos intérêts à des partenaires, et nous tirerons uniquement les dividendes », explique le Directeur général. L’idée étant de limiter les opérations à risque et peu rentables. C’est pourquoi, la GOC envisage de se limiter uniquement à la gestion des participations de l’Etat dans les hydrocarbures.