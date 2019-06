Ancien ministre délégué à l’économie, Noël Mboumba, le nouveau ministre du pétrole, du gaz et des hydrocarbures a officiellement pris ses fonctions en début de week-end dernier. Face au Secrétaire général du gouvernement, au ministre sortant, Pascal Houangni Ambouroue et aux agents du ministère, il a affirmé sa volonté de poursuivre le travail accompli par Pascal Houangni Ambouroue. « J’estime que je poursuis le travail que tu as entamé (Ministre sortant) et comme toute œuvre humaine reste perfectible, je m’efforcerai de pouvoir comme un bon relayeur, de pouvoir courir afin de passer le témoin à quelqu’un d’autre par la suite » a déclaré le nouveau ministre.

Si le travail abattu par le ministre sortant permet au nouveau ministre d’hériter d’un portefeuille libre de grandes contraintes, quelques ‘’chantiers et challenges’’ méritent de la part de ce dernier, détermination et implication. On peut citer par exemple, l’application du nouveau code des hydrocarbures dont le nouveau ministre devra poursuivre l’implémentation, la poursuite du deuxième appel d’offre dont l’annonce de la mise en vente de 35 blocs pétroliers en off et on shore, avait été notifiée pour ce mois de juin. La revitalisation des investissements dans le secteur pétrolier national alors que la production pétrolière locale enregistre une baisse de 6% en 2018.

Les challenges sont donc nombreux. « Ce sont des chantiers importants et à côté de cela, il faudra renforcer la dimension sociale. Sur ce point, mon bilan sera ouvert à l’ensemble des agents du ministère des hydrocarbures » a rassuré le nouveau ministre.