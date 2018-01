Huile de palme : Olam palm certifié « RSPO »

L’agro industriel Olam vient de décrocher la certification Rountable on Sustainable Palm Oil (RSPO) pour son respect des normes environnementale dans la culture et la production de l’huile de palme au Gabon.

Critiqué, il y a plusieurs mois pour son action dangereuse sur la pérennité des forêts locales à cause de la culture du palmier à huile, l’agro-industriel Olam vient d’obtenir la certification RSPO du bureau d‘étude Veritas. Lequel bureau d’étude estime qu’Olam respecte les normes environnementales dans son processus d’exploitation et production du palmier à huile.

Une distinction prenant en compte la chaîne de production de l’huile de palme et les unités de production où opère Olam palm au Gabon. Une analyse qui prend en compte les unités de productions de l’Estuaire (Awala), du Moyen-Ogooué (Makouké et Lambaréné) et du sud du Gabon (Mboukou, Moutassou et Mandji), des régions dans lesquelles Olam a développé des activités économiques relatives à la production d’huile.