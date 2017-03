Hip hop : « Général Music », le nouveau label !

L’univers musical gabonais enregistre l’arrivée d’un nouveau label, Général Music (GM). Ce label est à mettre à l’actif de l’artiste beatmaker et par ailleurs producteur, A2T. Cette plate-forme ambitionne de tendre la perche aux jeunes musiciens. Présenté dernièrement par son fondateur Aurélien Junior Beyeme, alias A2T, GM compte renforcer l’attachement des férus de rap à leur art et par la même occasion apporter un souffle nouveau dans l’univers du Hip Hop gabonais par des productions obéissant aux normes internationales.

Bon à savoir, Général Music a déjà mis à la disposition des mélomanes son premier single intitulé « Appel moi GM », déjà disponible sur YouTube (https://youtu.be/_q0ODextXk). D’ailleurs, Général Music compte déjà dans son escarcelle quatre jeune rappeurs à savoir « La Tchik’s », « Loon’s », « Ken’J » et « Jupiter » qui ont tous participé au single « Appel moi GM ».

Selon A2T, en plus de veiller à la bonne qualité des productions audiovisuelles (sons et vidéos), GM vient également sur le marché pour contribuer au développement des carrières artistiques, notamment dans le champ de la musique urbaine made in Gabon.