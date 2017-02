HCI : Ouverture de la réunion préparatoire ce 28 février

Récemment élu président de la Confédération patronale du Gabon (CPG), Alain Bâ Oumar a rappelé la nécessité pour le Gabon de favoriser un environnement propice au développement des entreprises. Si cette préoccupation propre au secteur privé peine jusqu’ici à trouver des solutions, la réunion préparatoire du Haut Conseil de l’Investissement (HCI) dédiée à la convergence des idées émanant du secteur public et privé semble le moyen idéal pour parvenir à un consensus inclusif.

Initié le 20 janvier dernier en perspective de la première session du HCI, ce comité ouvre la voie à une série de réflexions centrées sur les préoccupations immédiates et courantes des entreprises : règlement de la dette intérieure, orthodoxie budgétaire, bonne gouvernance, lutte contre la corruption, respect de la commande publique, respect des textes, système judiciaire, révision du cadre de l’investissement (charte de l’investissement) et les solutions de réinvestissement, examen des outils innovants de financement (partenariat public privé, capital investissement), financement de l’économie, rapatriement des recettes, rétention des capitaux, revue du système bancaire, fiscalité et parafiscalité et Capital humain, l’objectif étant d’aboutir à des conclusions concrètes. Lesquelles conclusions doivent déboucher sur l’assainissement de l’environnement des affaires, l’amélioration de la compétitivité du pays et de favoriser la création d’emplois.

Les propositions de réformes qui vont découler de ces réflexions seront intégrées dans le Plan de relance de l’économie. Ainsi, la réunion préparatoire de ce jour vise donc à présenter la synthèse des travaux issus de ce dialogue public/privé sur ces différentes thématiques en discussion.

Le Haut Conseil pour l’investissement ?

Institué en février 2014, le Haut Conseil de l’Investissement (HCI) est un organe en gestation. Ses missions sont axées essentiellement sur l’orientation de politique d’investissement, l’exécution de la stratégie nationale de promotion des investissements, d’instruire toute adaptation nécessaire aux évolutions, de susciter des mesures incitatives cohérentes pour l’investissement et de s’assurer de l’exécution par le Gouvernement de ses orientations ont avant tout pour but d’améliorer l’environnement des affaires au niveau national. L’organe est sous l’autorité du Président de la république.

Le Comité Interministériel quant à lui, est un sous-organe placé sous l’autorité du Chef du Gouvernement avec pour missions le suivi trimestriel de l’exécution des engagements pris dans le cadre du HCI, le suivi de la mise en œuvre des engagements par chaque ministère sectoriel, l’animation de la plateforme de dialogue public-privé au niveau ministériel de façon permanente et régulière dans l’objectif de s’assurer de la cohésion de l’action gouvernementale vis-à-vis du privé.