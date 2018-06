Hausse du prix du gaz : Les détaillants font le dos rond !

« Pour l’instant on met une pose à la vente de gaz tant que ce produit sera à 6000 francs CFA », c’est le mot d’ordre que ce serait passer les petits détaillants de gaz butane qui refusent d’accepter une hausse du prix du gaz butane qui ne tient pas la route. Du fait de cette décision, les casiers à gaz notamment ceux de l’entreprise Petro Gabon, postés devant les épiceries des quartiers de Libreville sont dépourvus de gaz depuis quelques jours. « On ne nous livre pas depuis que le gouvernement à prix cette décision. Certains vendeurs refusent même de vendre ce produit, car ils le trouvent élevé pour un pays producteur de pétrole comme le Gabon », explique Arouna, un épicier exerçant son activité au quartier Nzeng-Ayong et, par ailleurs revendeur agréé de gaz au détail.

Cette situation qui affecte le circuit normal de distribution de ce produit dont le prix est passé de 5450 francs à 5950 francs CFA soit une augmentation de 500 francs CFA crée une rareté du gaz qui contraint les consommateurs à faire de longue distance pour se le procurer. Une situation pénible que les consommateurs attribuent au gouvernement qui selon eux travaillent pour les opérateurs économiques et non la population.