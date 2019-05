La Fédération Gabonaise de football (FEGAFOOT) est mise à mal dans une affaire de harcèlement, attouchements et viols révélée par certaines joueuses de l’équipe nationale dames U20 ayant récemment participé à un tournoi en France. Quelques unes indexent des membres de l’encadrement technique et administratif de la sélection. Informé de ces faits graves, le ministre des Sports, Alain Claude Billie By Nze a saisi le procureur de la république pour l’ouverture d’une enquête.